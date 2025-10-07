Deve scontare quattro anni, preso per spaccio dai poliziotti di Civitavecchia • Terzo Binario News

È di 60 persone arrestate, dagli albori di questo autunno, il bilancio della lotta allo spaccio messa in campo quotidianamente dalla Polizia di Stato nella provincia di Roma. Il flusso ha incontrato una battuta d’arresto su tutta la costa – da Civitavecchia a Nettuno -, e per le strade delle periferie fino a Tivoli.

Al bilancio dei maxi sequestri si aggiungono poi gli arresti di pusher “da strada”, venditori di singole o poche dosi ai clienti abituali ed anelli fondamentali della catena di spaccio.

Nelle ultime due settimane sono 14 gli arresti eseguiti dagli agenti della Sezione Volanti, cui si aggiungono gli altri 39 operati dai Distretti/Commissariati Fidene, San Basilio, San Giovanni, Prenestino, Romanina, Casilino, Porta maggiore, Flaminio, Tor Carbone, Esposizione, Tor Pignattara, Trastevere, Appio, Sant’Ippolito, San Lorenzo, San Paolo, Esquilino, Porta Pia, Primavalle e dai commissariati distaccati di Tivoli, Fiumicino, Ladispoli, Anzio/Nettuno e Frascati.

Di fondamentale importanza nella repressione dei reati connessi alla droga è risultata anche l’attività di controllo del territorio che quotidianamente viene svolta dalle Volanti e dalle autoradio dei commissariati. È emblematico, in tal senso, l’ultimo arresto operato dagli agenti del Commissariato di P.S. Civitavecchia, che hanno rintracciato ed associato in carcere un uomo condannato a scontare più di 4 anni di reclusione per reati inerenti gli stupefacenti.

Per completezza si precisa che le evidenze investigative sopra descritte attengono alla fase delle indagini preliminari e che, pertanto, gli indagati devono ritenersi innocenti fino ad accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna.