Decima edizione de Il Volontariato Promuove la Vita a Civitavecchia dal 23 al 26 giugno • Terzo Binario News

Iniziativa dedicata quest’anno a don Egidio Smacchia e Viviana Serra

Decima edizione de Il Volontariato Promuove la Vita il gruppo spontaneo, del quale quest’anno è Capofila IL PONTE – Centro di Solidarietà – ODV – Civitavecchia con il Pres. Avv. Pietro Messina, che ha ricevuto il testimone IL TIMONE APS (Capofila per il difficile 2022).

“Essendo la decima edizione l’abbiamo dedicata a due persone indimenticabili: all’ideatore dell’evento, il nostro amatissimo don Egidio, del quale ancora oggi mettiamo in campo gli insegnamenti, insieme alla carissima Avvocato Viviana Serra, che è stata Madrina dell’evento per due edizioni.

Vogliamo ringraziare, innanzitutto, i nostri sostenitori e sponsor, che credono nel nostro progetto:

Presidenza del Consiglio della Regione Lazio, il Presidente On.le Antonello Aurigemma, per aver reso possibile il nostro ambizioso progetto.

Sindaco Avv. Ernesto Tedesco, con il Cons.Com. Matteo Iacomelli e l’attuale Ass. Deborah Zacchei e la già Assessore Cinzia Napoli alle Politiche Sociale e del Terzo Settore, per aver Istituzionalizzato l’evento IL VOLONTARIATO PROMUOVE LA VITA e per il contributo concesso.

La Delegata all’Arte e Tradizioni l’Artista Ombretta Del Monte, per aver portato il suo talento nella manifestazione.

Tutti gli Uffici Comunali per la preziosa collaborazione.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, con la Pres. Prof. Gabriella Sarracco, ha sempre concesso il suo contributo all’evento ed il sostegno alle singole associazioni del territorio.

Il Centro di Servizio per Volontariato CSV Lazio, idem, con noi sin dalla prima edizione.

REALE MUTUA agenzia di Civitavecchia, con Filippo Baldassarri.

CONAD Nord Ovest

L’ENEL per il contributo ci ha sempre permesso di produrre i video della EMRO Civitavecchia, che valgono tantissimo per raccogliere e condividere le emozioni che si provano durante la manifestazione. Invitiamo tutti a visionarli su YouTube.

Come per le passate edizioni affiggeremo i manifesti di ringraziamento post evento, per ricordare tutti i nostri sostenitori, che ci permettono di condividere con tutti i nostri impegni quotidiani.

La decima edizione torna alla Marina, luogo dove è nata la manifestazione, ringraziamo di cuore la Pizzeria Le Terme con Roberto Ubertazzo e tutto lo staff per averci ospitato gli anni passati.

Il programma è molto ricco, il divertimento è assicurato, vogliamo dare a tutti un motivo per venire a conoscere il Volontariato nelle sue infinite attività. Ogni sera il palco ospiterà spettacoli inclusivi, l’ospite d’onore lo avremo sabato 24 alle 21, dopo l’inaugurazione istituzionale, CHRISTOPHER CASTELLINI https://christophercastellini.com/