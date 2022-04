De Gregorio, Lista Calenda: "Da oggi i canili romani senza veterinari e cure sanitarie" - Terzo Binario News

Nonostante le promesse dell’Assessora all’Ambiente Alfonsi, da oggi, venerdi 1 aprile, tutti cani presenti nei rifugi comunali di Ponte Marconi e Muratella sono senza veterinari e senza cure sanitarie.

Così Flavia De Gregorio, capogruppo in Campidoglio di Lista Civica Calenda Sindaco insieme alla consigliera Simonetta Novi di VIII Municipio, territorio dove insiste il rifugio comunale Ponte Marconi.”Le cifre proposte dell’assessorato sono evidentemente troppo basse se la società fino ad ora incaricata ha deciso di non accettare la proroga. E, a dire dei volontari presenti, pare che non sia stato trovato nessun veterinario disponibile ad accettare un affido diretto e neanche la società che gestisce la parte di pulizia e alimentazione delle gabbie (a 10 euro al giorno a cane) ha accettato di ampliare i suoi servizi, come già fatto in passato”.

“E così circa 500 cani non solo non avranno la visita veterinaria di uscita in fase di adozione (pare che per i soli cani di Muratella si sia temporaneamente resa disponibile la ASL presente nel canile sanitario che insiste negli stessi spazi del canile rifugio) ma soprattutto non ci saranno visite, analisi, ricoveri, impostazioni di terapie, gestione di emergenze per tutti i cani residenti nelle gabbie dei 2 canili rifugio. Si parla tanto di benessere degli animali e non si concretizza nulla. Lista Civica Calenda Sindaco – concludono le consigliere – dal primo giorno di consiliatura sostiene che per gli animali sia necessario un ufficio ad hoc, perché occuparsi bene di rifiuti, inquinamenti, ambiente, verde, agricoltura ed animali è impossibile”.