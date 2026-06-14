Danza a Tarquinia, ultima giornata con le "Variazioni Artistiche" alla necropoli di Monterozzi • Terzo Binario News

Ultimo giorno oggi 14 giugno, del progetto VARIAZIONI ARTISTICHE con quattro importanti compagnie di danza che nell’evoluzione del contemporaneo ridefiniscono il proprio linguaggio (mk, Fabrizio Favale, Roberto Tedesco, Kinkaleri) in uno dei luoghi simbolo del territorio di Tarquinia: la Necropoli dei Monterozzi, sito UNESCO di straordinaria rilevanza storica e identitaria.

VARIAZIONI ARTISTICHE si fonda sull’idea che il patrimonio culturale non sia solo oggetto di conservazione, ma spazio vivo di relazione, da abitare attraverso pratiche contemporanee capaci di attivare nuovi significati.

Domenica 14 giugno si inizia alle ore 16.45 (durata: 25 min) con We are our roots, coreografia di Roberto Tedesco, danzatrice Laila Lovino e composizione ed esecuzione musicale Luca Pizzetti. Accompagnato dal suono ipnotico dell’handpan, lo spettacolo esplora il viaggio dell’interprete tra partenze, arrivi e ritorni, percorrendo linee invisibili tracciate dallo spazio e dal corpo. Al centro, il tema delle radici: ciò che ci è stato tramandato dalla famiglia e dalle esperienze. Si prosegue alle ore 17 (durata: 20 min) con The Halley Solo di Le Supplici, ideazione e coreografia Fabrizio Favale, danzatore Daniele Bianco. Come ad imitare la traiettoria di una cometa periodica, questa danza si presenta come un’effimera scia nello spazio. Qui il danzatore abbandona qualsiasi tipo di riferimento narrativo per lanciarsi, come un corpo celeste, in traiettorie e in dinamiche, in cambi di qualità e densità danzate, in stasi e rapide torsioni nello spazio vuoto.

VARIAZIONI ARTISTICHE a cura di mk e Emanuela Rea, progetto di valorizzazione del patrimonio culturale in relazione alle arti performative contemporanee, è sostenuto dalla Regione Lazio, in collaborazione con PACT – Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, con il patrocinio della Città di Tarquinia con un programma che attraversa diversi linguaggi artistici – danza, teatro, circo contemporaneo e spettacoli per l’infanzia.



PACT – Necropoli dei Monterozzi, Via Rigapretta, Tarquinia

Biglietti: ridotto 3 euro; adulti 5 euro

Biglietti: domenica 14 giugno 3 euro



Prevendita: Infopoint Tarquinia (aperto tutti i giorni 10 – 13 / 16 – 18) Barriera San Giusto tel. 0766 849 282 | sul web: https://eventi.archeoares.it/evento/variazioni-artistiche-danza-teatro-e-spettacoli-per-linfanzia-alla-necropoli-monterozzi-di-tarquinia/



