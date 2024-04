Concertone ed Europa League, Roma si prepara a tre giorni ad "alta tensione" • Terzo Binario News

Prima l’appuntamento del Circo Massimo, con centinaia di migliaia in piazza, poi la gara dell’Olimpico con 5mila tedeschi in arrivo

Una due giorni di festa, ma al tempo stesso delicata per l’ordine pubblico, quella si appresta a vivere la capitale, con il concerto del primo maggio – spostato per quest’anno da Piazza San Giovanni al Circo Massimo, e poi giovedì sera la semifinale di Europa League all’Olimpico tra Roma e Bayer Leverkusen. Le misure di sicurezza, considerato anche lo scenario internazionale, saranno elevate al livello massimo, e questa mattina in Questura si definiranno gli ultimi dettagli in un tavolo tecnico.

Si inizia col tradizionale concertone, per cui già dalle prime ore del mattino scatteranno misure straordinarie di sicurezza con chiusura al traffico di diverse strade e deviazioni: ad essere blindate e bonificate saranno via dei Cerchi, via del Circo Massimo, via di Valle Murcia, via della Greca, via dell’Ara Massima di Ercole e via delle Terme Deciane.

Sarà possibile per il pubblico accedere all’area dalle 13.15, attraverso uno dei cinque varchi presenti, che vedranno passare centinaia di migliaia di persone, mentre i primi artisti inizieranno ad esibirsi due ore dopo. I mezzi pubblici, nonostante il giorno festivo, verranno potenziati con la metropolitana aperta fino all’1.30 di notte, anche se la fermata Circo Massimo sarà chiusa a partire dalle ore 21.

L’altro appuntamento “caldo” è quello di giovedì 2 maggio alle 21 in uno stadio Olimpico da tutto esaurito, coi giallorossi di De Rossi che sfideranno i neo campioni di Germania: attesi circa 5mila supporters al seguito dei tedeschi, che inizieranno ad arrivare da domani mattina e approfitteranno dell’occasione per visitare la città. La Prefettura ha emesso un’ordinanza che vieta la vendita per somministrazione e per asporto di bevande e alimenti in contenitori in vetro in un perimetro molto ampio, dall’area intorno al Circo Massimo fino a molte strade e piazze del centro storico, proprio in vista dell’appuntamento calcistico.