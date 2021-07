Dal primo luglio a Civitavecchia il referendum per l'abolizione della caccia - Terzo Binario News

Si comunica che presso la Segreteria Generale del Comune di Civitavecchia dal 1 luglio è depositato il modulo per la raccolta delle firme sulla proposta di legge di iniziativa popolare per indire un referendum per la modifica della legge 157 del 1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

La proposta di legge è avanzata dal “Comitato Referendum Si Aboliamo la caccia”.

La raccolta delle firme avverrà dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e il martedì e il giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30 presso la segreteria generale (primo piano, sede centrale di Palazzo del Pincio).