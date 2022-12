Dal primo gennaio Marina Velca senza bancomat: l'appello dei consorzi alle banche per venire incontro ai residenti • Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo:

“Informiamo, con grande disappunto, che Banca di Credito Cooperativo di Roma ha annunciato, con decorrenza dal 31 dicembre 2022, la cessazione definitiva del servizio Bancomat finora attivo presso la sede del Consorzio Pian di Spille. Nonostante lo sportello Bancomat sia alloggiato, senza alcun canone, presso la sede del consorzio Pian di Spille (il quale ha sempre coperto le spese per consumi elettrici e telefonici) e lo stesso serva circa un migliaio di persone stabilmente residenti nei due Consorzi (tra le quali molti anziani e soggetti con difficoltà motorie), vani sono risultati i tentativi di far recedere detta Banca dal suo intendimento.

Facciamo appello, pertanto, ai diversi Istituti e Banche operanti nel Nostro territorio affinchè si rendano disponibili a garantire un servizio così importante per la qualità della vita dei cittadini residenti”.

La Presidente del Consorzio di Pian di Spille

Valeria Celletti

Il Presidente del Consorzio di Voltunna

Lorenzo Ciorba