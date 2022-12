Tarquinia, una esposizione di quadri per sostenere i “Semi di Pace” • Terzo Binario News

Rivendicare la figura femminile è l’obiettivo della nuova mostra “Colgando sueños lavados” che, l’artista cubana Adaylis Francisca Pis Gilart presenterà nella prossima primavera, della quale ci regala un’anteprima come dono di Natale a favore di tutte le donne che la nostra Associazione rappresenta e aiuta in Italia e nel mondo.

Il suo interesse è mostrare attraverso la sua arte tutti quei sogni e aspirazioni che, talvolta vengono umiliate nella società attuale.

La mostra al completo sarà disponibile nella primavera 2023.

Ringraziamo inoltre l’artista che ha messo a disposizione parte della sua prima mostra del 2020.

La mostra è composta da 215 quadri della Associazione, di cui 45 dell’artista Adaylis Pis, in stile astratto e pittura digitale. Con l’acquisto di un’opera, si può sostenere l’impegno di “Semi di

Pace”.

