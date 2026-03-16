Da Tolfa in Val Chiavenna per scoprire i segreti del turismo che fa bene a visitatori e residenti • Terzo Binario News

Ottima riuscita per l’eductour organizzato nell’ambito della Cittaslow Academy. Il gruppo è stato accolto calorosamente dalla comunità dei paesi valligiani

di Cristiana Vallarino

Dopo la serie di interessanti incontri al Polo Culturale di Tolfa per i partecipanti della Cittaslow Academy per i Borghi è arrivato il momento dell’Eductour: un weekend intenso e piacevole che ha compensato il lungo viaggio in bus, comunque svoltosi senza intoppi sia in andata che nel ritorno. La meta è stata la Val Chiavenna, provincia di Sondrio, uno dei luoghi italiani targati Cittaslow, in cui istituzioni, associazioni, imprese e semplici cittadini hanno perfezionato e messo a sistema una forma di turismo sostenibile e fruttuoso, sia per l’ambiente che per i residenti. E perfettamente in sinergia con i vicini omologhi svizzeri.

Tutto è nato con la riscoperta e la rivalutazione del percorso (una settantina di chilometri) della via Spluga, che da Chiavenna arriva fino in Svizzera, con l’attraversamento dello storico passo.

Capire e, in futuro,riuscire a replicare, con le dovute differenziazioni, l’esperienza del progetto Interreg Spluga 2.0 era lo scopo ultimo del viaggio dei 20 partiti dal paese collinare, in rappresentanza delle varie realtà economico-turistiche, con in primis la sindaca Stefania Bentivoglio e la presidente Pro Loco Giuseppina Esposito. Ad accompagnarli, per logistica e organizzazione, Serena Ferraiolo con Marina Schettini e il segretario generale Cittaslow international Piergiorgio Oliveti.

Dal pomeriggio di venerdì 13 al pranzo di domenica 15 il gruppo del Lazio è stato accolto splendidamente dalla comunità chiavennate, che oltre a fargli scoprire dal vivo cibi, luoghi e tradizioni tipicamente “montanari”, in due incontri nel municipio ha dato voce a tutti quanti negli ultimi anni hanno partecipato, e continuano a farlo, in diversa misura al successo internazionale dell’esperienza Via Spluga.

All’arrivo, il gruppo è stato accolto con un gradito rinfresco e simpatici omaggi e poi c’è stato il momento istituzionale, con lo scambio dei crest tra i sindaci e dei doni (Tolfa ovviamente ha regalato le tipiche catane a firma Bartolozzi). A raccontare la storia del progetto è stato in apertura il sindaco Luca Della Bitta, seguito da Marco Della Bella, per la ProLoco Chiavenna, che ha parlato della forza del volontariato e della Sagra dei Crotti. I crotti sono delle caratteristiche grotte a cui la montagna regala una costante corrente d’aria fresca chiamata Sorel, dove i chiavennati da generazioni conservano vini e formaggi e, in tempi più recenti, li hanno adattati a ristoranti o luoghi di ritrovo. Ogni anno la Sagra, in cui si aprono al pubblico anche i crotti perlopiù privati, attira migliaia di visitatori. Poi ha parlato Filippo Pighetti, direttore del Consorzio turistico della Val Chiavenna. E ancora l’assessore al Turismo e allo Sport Andrea Giacomini, con Renato Colombo del Gruppo cittadini attivi.

La serata si è conclusa con una ottima cena a base di prodotti tipici nel crotto Ubiali Del Povero diavolo.

Sabato, invece, il gruppo – accompagnato dalla brava guida del Consorzio Gioria Germa -, ha di buon ora visitato, nel vicino Campo Dolcino, il delizioso MUVIS museo via Spluga, dove la direttrice (nonchè sindaca del paesino) Enrica Guanella ha fatto gli onori di casa, raccontando la lunghissima storia della via Spluga, percorsa fin dalla preistoria, passando agli antichi romani, e poi i barbari, senza tralasciare eserciti più moderni o semplicemente visitatori illustri, come Leonardo da Vinci o Erasmo da Rotterdam. Per finire con i viaggiatori del Grand Tour e i letterati o scienziati del calibro di Carducci o Einstein.

La mattinata è proseguita in Comune per il meeting tecnico con gli operatori e gli stakeholder della Via Spluga. C’erano rappresentanti del sistema turistico: strutture ricettive, ristorazione, guide, volontari, trasporto, manutentori e tutti i servizi utili ai camminatori. Hanno quindi preso il microfono Davide Trussoni, Presidente Comunità Montana, e Filippo Píghetti, direttore Consorzio Turistico Valchiavenna, lo svizzero Reto Thórig, direttore di Viamala Turismo (Thusis), Martino Raviscioni, storico albergatore Locanda Cardinello, Enrico Trussoni, Presidente CAI Chiavenna con Mauro Premerlani. Interessante il racconto di Herbi, il tassista svizzero, che si è specializzato nel trasporto e trasferimento dei bagagli dei camminatori nella varie tappe del percorso. Infine Giulia Guanella ha riferito dell’attività del cicloturismo promossa da poco dal Consorzio. Molto illuminanti e certamente d’ispirazione per gli “allievi tolfetani” gli articolati interventi di Gloria Gerna, che ha parlato di promozione e commercializzazione di Via Spluga da parte del Consorzio, rispondendo, come pure gli altri relatori, ad alcune domande poste dagli ospiti.

Il resto della giornata – putroppo scandita da una pioggia costante – ha visto il gruppo visitare due storiche macellerie Panatti e Del Curto per scoprire come si lavora la tipica “brisaola” e il laboratorio artigianale Biscotin del Prost delle sorelle Del Curto. A chiudere aperitivo e cena al Crotto Belvedere.

La domenica mattina, lasciato l’albergo San Lorenzo, il gruppo è stato accompagnato da un’altra brava e preparata guida del Consorzio, Aurora Muià Guidi, a cui si è aggiunto il sindaco Della Bitta, alla scoperta di un palazzo, e annesso parco e orto, spettacolare: il Vertemate Franchi.

Il pranzo prima della partenza è stato servito all’agriturismo Aqua Fracta a due passi dalle suggestive cascate omonime, nel comune di Piuro, con la presenza del sindaco Omar Iacomella e della sua fisarmonica.

Entusiasti tutti i commenti dei partecipanti al tour ottimamente organizzato da Cittaslow, sia per la calorosa e accurata ospitalità ricevuta ovunque, sia per il prezioso bagaglio di informazioni, idee e suggerimenti su cui poter lavorare per cominciare a promuovere davvero Tolfa e le sue bellezze, naturalistiche, storiche e gastronomiche.

Prossimo appuntawento per l’Academy la consegna degli attestati di partecipazione, mercoledì’ 18 alle 17,30 al Polo. Sarà l’occasione, con la sindaca Bentivoglio e il segretario Cittaslow Oliveti, alla presenza di Maurizio Davolio, preesidente AITR, per trarre il bialncio e le conclusioni dell’Academy. Seguirà, in chiusura, l’incontro del 24, stesso posto, col direttore del museo Giordano Iacomelli. Diversamente dal passato non ci saranno collegamenti in streaming.