Da Tolfa in Libano, i cittadini rispondono con generosità alla raccolta di materiale didattico • Terzo Binario News

E’ in partenza per il Libano un cospicuo carico di materiale didattico raccolto a Tolfa.

Gli scatoloni sono il risultato dell’iniziativa “Dal locale all’internazionale insieme ai nostri caschi blu”, idea nata dal Tenente Colonnello Fabio Fracassa, originario di Tolfa, al momento in missione Onu in Unifil (Forza di Interposizione delle Nazioni Unite). In Italia e soprattutto a Tolfa ha avuto il supporto della moglie. Infatti nelle giornate in cui si sono accettati i materiali tantissimi tolfetani hanno risposto consegnando quaderni, matite, album da disegno e colori.

“Non avevo dubbi – il commento dell’assessore ai servizi sociali Alessandro Tagliani – il nostro piccolo paese ha un grande cuore. Quindi ringrazio tutti i cittadini che hanno aderito alla campagna e soprattutto il ten.col. Fracassa per essersene fatto promotore”.

Del resto tra il paese collinare e il Libano, così come con i nostri caschi blu, c’è un legame consolidato.

L’estate scorsa, infatti, l’onorevole Alessandro Battilocchio trascorse diversi giorni in visita al nostro contingente in Libano, nella località di Shama, dove è stata dedicata una strada proprio a Tolfa.