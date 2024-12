Da Scritti e Manoscritti a Ladispoli ecco Maria Grazia Calandrone • Terzo Binario News

Oggi alle 18, ingresso gratuito con prenotazione

Sabato 7 dicembre alle ore 18:00 Maria Grazia Calandrone presenterà il suo libro Magnifico e tremendo stava l’amore pubblicato da Einaudi Editore.

Dialoga con l’autrice la libraia Silvia Bandini.

Dopo il successo di Dove non mi hai portata, Maria Grazia Calandrone indaga le vite dei protagonisti di un fatto realmente accaduto, con sguardo da investigatrice e sensibilità da poetessa. E ci restituisce una vicenda in cui i chiaroscuri sono cosí tanti e intrecciati da impedirci una lettura unica. Come in tutte le storie d’amore.

Maria Grazia Calandrone è poetessa, scrittrice, giornalista, drammaturga, artista visiva, autrice e conduttrice per la Rai. Scrive per il «Corriere della Sera» e tiene laboratori di poesia nelle scuole e nelle carceri. Con i suoi libri di poesia ha vinto importanti premi. La sua ultima opera, Splendi come vita (Ponte alle Grazie 2021), è entrata nella dozzina del Premio Strega. Per Einaudi ha pubblicato Dove non mi hai portata (2022).

L’ingresso è gratuito ed è consigliata la prenotazione

scrittiemanoscritti@gmail.com