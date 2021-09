Da oggi test rapidi nelle Farmacie 2 e 3 di Ladispoli - Terzo Binario News

Flavia Servizi rende noto che dal 29 settembre il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 14:30 alle 17:30 presso la Farmacia 2 di viale Europa (06/9948230), e la domenica dalle 9:00 alle 12:00 presso la Farmacia 3 di via Bari (06/9949672) sarà possibile effettuare il test rapido Covid 19 con referto in giornata al costo di 8 euro per gli utenti di età compresa tra i 12 e 18 anni e di 15 euro per utenti di età maggiore o uguale a 18 anni.

Flavia Servizi ricorda che per effettuare il test non è necessaria la prescrizione medica. L’utente non dovrà avere una temperatura superiore a 37.5°, dovrà essere munito di documento di identità, tessera sanitaria e indossare la mascherina. I dati del paziente e l’esito del test saranno comunicati alla Asl di riferimento.

Per usufruire del servizio non è necessaria la prenotazione.