Da lunedì limiti severi di velocità sulla Settevene e sulla Braccianese Claudia • Terzo Binario News

La decisione di Città Metro dovuta al fondo stradale malmesso

“Verificato che allo stato attuale non sono disponibili le risorse economiche necessarie per gli interventi di manutenzione necessari per la messa in sicurezza delle strade in oggetto;

Considerato che le condizioni attuali delle strade pregiudicano l’incolumità per tutte le categorie di utenti anche nell’ipotesi del pieno rispetto della velocità massima consentita ed imposta di 70 km/h e 90 km;

Preso atto della gravità della situazione;

ORDINA

La istituzione, con effetto immediato, del limite massimo di velocità in 30 km/h per tutte le categorie di utenti in transito lungo la Strada Provinciale 4/a “Settevene Palo II” dal km 0+500 aI km 14+300 e dal km 16+500 al km 17+746 (fine tratto); la Strada Provinciale 15/b “Palidoro Crocicchie”. dal km 0+000 al km 14+000; la Strada Provinciale 41c “Statua” dal km 0+000 aI km 3+660 e dal km 5+400 al km 11+233 (fine tratto); la Strada Provinciale 493 “Braccianese” dal km 0+000 al km 9+320, dal km 10+200 al km 20+000, dal km 20+675 al km 21+400 e dal km 26+060 al km 33+330 (fine competenza),

a decorrere dalle ore 08:00 del 21.03.2023

La limitazione viene ordinata a tempo indeterminato e decadrà ad avvenuta esecuzione dei lavori di manutenzione necessari per la messa in sicurezza delle strade in oggetto”.

La decisione è assunta dalla Città Metropolitana