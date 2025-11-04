Da Civitavecchia a X Factor: l'hair stylist Matteo Modola al lavoro nel backstage del talent show • Terzo Binario News

Dal salone Jean Louis David di Civitavecchia a Milano, nel backstage di X Factor. E’ il viaggio che farà il coiffeur Matteo Modola, responsabile artistico e stilistico del negozio in via Carlo Calisse 44, dove è trasferito dopo diversi anni al centro commerciale La Scaglia.

Modola sarà a X Factor, ovvero al Teatro Re-Power di Assago, due volte a novembre: nei giorni 18-19-20 e 25-26-27.

Matteo Modola è nel mondo della Coiffeur da 30 anni e lavora per il brand Jean Louis David da 25, inizialmente come collaboratore in un salone di Bologna. Affinate le tecniche uomo donna, è approdato nella sede centrale d’Italia ACCADEMIA JLD a Brescia come formatore. Ha quindi migliorato le conoscenze su taglio, servizi tecnici (colore e schiariture) e soprattutto sulla comunicazione, fondamentale per fornire consulenza.

“Dopo questa fantastica esperienza – racconta Matteo – mi sono trasferito a Civitavecchia, ma curo pure la formazione nei centri di Roma JLD per la Donna e Barber per l’Uomo. Nel salone di via Calisse sono affiancato da due colleghe molto capaci, Carmen Barone e Arianna Morra, (nella foto), Oltre a portare avanti il lavoro di Hair Stylist in salone mi dedico costantemente alla formazione in loco e curo la parte Shotting per il Marchio JLD in giro per l’Italia”.

“Grazie a questa collaborazione con il Brand è arrivata una convocazione molto importante per la mia carriera – spiega -: insieme a tutta la squadra JLD MASTER (fatta di Parrucchieri/Hair Stylist di varie ragioni d’Italia) sono stato chiamato a lavorare al talent show musicale X-FACTOR. Partecipare a questo programma è una ulteriore carica di energia e passione che mi lega a questo mondo, a ciò che mi piace fare. E soprattutto è importante condividere questa esperienza con la mia compagna Lucia Barra, anch’essa manager di 3 negozi a Chivasso e Serravalle Scrivia e JLD Master”.

Per gli spettatori civitavecchiesi del talent in onda su Sky e Nowtv assistere alle prossime puntate permetterà di ammirare le acconciature e i tagli dei giovani concorrenti che si esibiscono nelle varie prove, sapendo che su parecchi di loro ci ha “messo le mani” anche Matteo Modola, hair stylist ormai adottato da Civitavecchia.