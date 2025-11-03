Giannini: "Nessuna demolizione di tombe al cimitero monumentale di Civitavecchia" • Terzo Binario News

“In merito alle fake news sulla demolizione delle tombe al Cimitero vecchio specifico che semplicemente ad oggi ci si lamenta, giustamente, del fatto che su molte tombe non vengano fatte pulizia e manutenzione.

Questo accade perché pulizia e manutenzione sono a carico del concessionario, e molte delle famiglie concessionarie non si vedono più da anni. A questo punto il Comune ha le mani legate, non potendosi occupare del loculo e non avendo notizie da chi se ne dovrebbe occupare.

Stiamo dunque revocando le concessioni per rientrare in possesso dei loculi, dopodiché il Comune potrà sicuramente valutare il da farsi, anche soltanto occupandosi di pulizia e manutenzioni.

Nessun progetto di demolizione indiscriminata”.

Così sui social l’assessore all’ambiente del comune di Civitavecchia Stefano Giannini.