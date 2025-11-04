A Tarquinia weekend con "Fish Heritage 2025": show cooking, conferenze e degustazioni dedicati al pescato locale • Terzo Binario News

Tarquinia ospiterà dal 7 al 9 novembre 2025 la nuova edizione di Fish Heritage, l’evento dedicato al mare, al pescato locale e alla valorizzazione delle eccellenze gastronomiche del territorio. Tre giornate di show cooking stellati, laboratori Slow Food e un grande villaggio del gusto, promossi dal Comune di Tarquinia con il coordinamento del GAL Pesca Lazio e il sostegno del Programma FEAMPA 2021–2027. Come ricorda Carlo Zucchetti, “enogastronomo con il cappello” che cura Il coordinamento degli eventi, ci saranno ospiti grandi nomi della cucina italiana.

Questo il programma

Venerdì 7 novembre

ore 18, Inaugurazione Fish Heritage

ore 18 Show Cooking

Gianfranco Vissani Chef Casa Vissani Baschi 1 Stella Michelin

ore 19,30

Per un mare sostenibile: il ruolo del CISMAR nella tutela della biodiversità

Ne parliamo con Giacomo Grignani responsabile Avanotteria Cismar Unitus Saline di Tarquinia

Sabato 8 novembre 2025

ore 18 Show Cooking

Andrea Pasqualucci Chef Moma Roma 1 Stella Michelin

ore 19,30

Laboratorio Show Cooking Condotta Slow Food Costa della Maremma Laziale

Il pescato d’acqua dolce dagli Etruschi ai giorni nostri

Gioia Ruggeri Cuoca dell’Alleanza Slow Food Salotto Belvedere Bracciano

Alessandro Ansidoni

Giorgio Corati

ore 21

Laboratorio Show Cooking Slow Food Costa della Maremma Laziale

Un viaggio tra il mare e la campagna della Tuscia Maremmana

Marco Porro e Stefano Paolone Cuochi dell’Alleanza Slow Food

Domenica 9 novembre

ore 18,00 Show Cooking

Domenico Stile Chef Enoteca La Torre Villa Laetitia Roma 2 Stelle Michelin

ore 19,30

Laboratorio Show Cooking Condotta Slow Food Costa della Maremma Laziale

Il pescato di mare – Stagionalità e Sostenibilità.

Tiziana Favi Cuoca dell’Alleanza Slow Food Namo Ristobottega di Tarquinia

Alessandro Ansidoni

Giorgio Corati

ore 21

Piatti e racconti delle cucine storiche di Tarquinia

Vittoria Tassoni

Carla Valdi

Quando 7–9 novembre 2025 dalle 18 alle 21

Dove Piazza Cavour – Tarquinia

Ingresso al Villaggio Gastronomico e le degustazioni sono gratuite, ma la prenotazione è obbligatoria.

Prenota Infopoint Barriera San Giusto

0766 849282 | turismotarquinia@gmail.com

L’iniziativa si inserisce nel percorso di promozione integrata del litorale laziale, dedicato alla valorizzazione delle economie blu e del patrimonio marittimo e gastronomico locale. Tarquinia si propone come luogo ideale in cui storia, arte e tradizioni marinare si intrecciano con la ricchezza del prodotto ittico locale e delle eccellenze enogastronomiche a filiera corta, in un momento in cui la città è impegnata nel percorso di candidatura a “Capitale Italiana della Cultura 2028”. Un’occasione per raccontare il mare non solo come risorsa economica, ma come elemento culturale, identitario e collettivo.