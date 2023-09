Da Cerveteri alla Sardegna, Mister Vincenzo Ceripa premiato dal Sindaco di Perdasdefogu • Terzo Binario News

Nei giorni scorsi il mister Vincenzo Ceripa, durante la cerimonia “ Sa Strangia 2023” , ha ricevuto un importante attestato di amicizia da parte del Comune di Perdasdefogu, in Sardegna.

Invitato a partecipare alla tradizionale cerimonia che prende a simbolo le parole di Don Giovanni Corona dette il 12 settembre 1722 “ Dognia strangiu est unu cumpangiu”, La cerimonia annuale, che premia coloro i quali che con il loro lavoro rendono meno difficoltosa la vita dei malati e degli anziani , ha inserito tra i premiati dal Sindaco Bruno Chillotti e l’assessore Salvatore Mura chi si distingue per amore e amicizia verso la cittadina sarda.

Commosso, Vincenzo Ceripa ha ringraziato e precisato: “ venni per la prima volta a Perdas nel 1967, con il mio amico Piero Carta e nel 1969 giocai un torneo di calcio con la squadra locale, nel quale parteciparono tanti paesi limitrofi. Vincemmo il torneo e al ritorno a Perdas fu un vero trionfo, festeggiati in un modo indimenticabile.

Torneo ricordato in un libro, scritto da Marcello Guerriero , con l’introduzione di Salvatore Mura, che bambino di 11 anni , era presente tra il pubblico di quella partita. Sono due anni che ritorno in questa bellissima cittadina, con mia moglie, la quale venne anche lei nel 1972 e provo tanta felicità . Nella mia vita ho giocato a calcio per 15 anni e altri 30 mi hanno visto allenatore di serie C e D , guidando tante volte le mie squadre nell’isola ed ogni volta i ricordi di quei giorni riaffioravano nella mia mente.

Avere incontrato di nuovo Piero, Felice, Bruno, Pietro Efisio, Gianni, Walter, Manfredi, Giampiero, è stata una grande gioia. Un ringraziamento dal profondo del cuore a Salvatore Mura per avermi riportato a Perdas.