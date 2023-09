La sede di Cerveteri della Bcc Roma a sostegno del Parco degli Angeli • Terzo Binario News

“LA MATEMATICA DELLA SOLIDARIETÀ Attenzione x affetto + (risorse : tanti) = “X”. La matematica è una scienza esatta ed è il pane quotidiano per chi, come le banche, opera nel settore della finanza dove necessariamente non vi sono grandi spazi per gli affetti che sono sovrastati dagli interessi, non solo quelli di computo.

Il risultato che la Banca di Credito Cooperativo di Roma ha dato alla suddetta espressione matematica è anche espressione di grande fiducia e sostegno per la nostra piccola ma volenterosa realtà e si traduce in un sostanzioso contributo per le attività del gruppo teatrale integrato costituito fra i ragazzi del Parco degli Angeli ed i volontari dell’Associazione Numen.

Quella che amiamo definire “la nostra Banca” non ha esitato a dare una positiva e, come sempre, concreta risposta alla richiesta di affiancarci nel percorso che abbiamo avviato per rendere sempre più il Parco degli Angeli luogo di incontro dove possono crescere iniziative di aggregazione fra persone che hanno voglia di fare nel difficile settore del sociale dove alle comuni difficoltà si sommano quelle legate a situazioni contingenti di limitazioni di vario tipo.

Quando però ci sono Enti seri ed attenti che destinano in modo oculato risorse “dedicate” il risultato, a prescindere dalla formula utilizzata, è sempre: gioia.

È con gioia e sincera gratitudine che ringraziamo il Dott. Maurizio Longhi, Presidente della Banca di Credito Cooperativo di Roma, la D.ssa Elena Mariotti, Direttrice dell’Agenzia di Cerveteri dell’Istituto che non perde occasione per spendere una buona parola per i nostri ragazzi e tutti gli amici della “nostra Banca” che li portano nel cuore.

Grazie al sostegno ricevuto nei prossimi giorni potremo parteciparvi di un’iniziativa che a partire dalla prossima primavera darà vita ad una serie di manifestazioni e spettacoli al Parco degli Angeli per…. la gioia di tutti!”

A riportarlo, è l’Associazione del Parco degli Angeli Onlus sul proprio profilo Facebook