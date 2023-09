Al Riccucci arriva il manto erboso naturale: il campo della San Pio X diventa verde • Terzo Binario News

Per decenni il fondo è stato in pozzolana, dalla primavera 2024 arriva il prato

“Come Gruppo Sportivo San Pio X 1962 , siamo lieti di informare la città, che l’impianto di Via dell’Immacolata cambierà volto.

Ad Aprile 2024 partiranno i lavori di rifacimento del campo da calcio che passerà dalla “Rossa Pozzolana” al “Verde dell’Erba Vera”.

Il campo sarà a disposizione da Settembre 2024.

Un sogno che viene da lontano, dalla fine degli anni 90, che tutto il Direttivo vorrà regalare ai propri atleti dalla stagione 2024/25.

Questo potrà avvenire grazie all’aiuto di qualche Sponsor che negli ultimi anni è stata vicino al circolo della San Pio X, credendo in una delle più Vecchie e Gloriose Società di Calcio di Civitavecchia.

Come già detto dal Nostro Presidente Marco La Rosa, cercheremo ancor di più di far crescere prima come Donne e Uomini e poi come Calciatrici e Calciatori tutti i nostri Tesserati”.

G.S. San Pio X 1962