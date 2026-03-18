Csp apre le porte agli studenti dello Stendhal-Calamatta per la formazione scuola-lavoro in azienda • Terzo Binario News

Sviluppare attitudini orientative indispensabili per il proprio futuro professionale. Con questo obiettivo gli studenti dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Stendhal-Calamatta”, sulla base di una convenzione sottoscritta tra la Civitavecchia Servizi Pubblici srl e la Scuola, su iniziativa della dirigente scolastica Giovanna Corvaia, hanno intrapreso un’attività di formazione scuola-lavoro (ex PCTO) presso gli Uffici amministrativi di Villa Albani e le farmacie comunali “Cisterna” e “Calamatta”.

Dal 9 al 13 febbraio gli studenti del triennio dell’IIS Stendhal – Tecnico Economico “Guido Baccelli” del docente Prof. Mauro Adamo hanno frequentato con impegno la formazione scuola-lavoro nel settore contabile dell’Azienda, fondamentale per acquisire competenze pratiche come la gestione della prima nota, la registrazione dei corrispettivi e delle fatture. Questo percorso formativo, spesso basato su software gestionali, prepara alla gestione operativa delle scritture contabili di base.

In questi giorni, invece, gli studenti del settore Tecnico Nautico -Biotecnologico del docente Prof. Valerio Frau stanno effettuando dei periodi formazione scuola-lavoro nelle farmacie comunali “Cisterna” e “Calamatta”, assistiti da farmacisti e commessi che li aiuteranno a conoscere da vicino i processi di lavoro e li accompagneranno in questo stage formativo.Durante il percorso, agli studenti vengono insegnati sia l’organizzazione e il funzionamento dell’attività in farmacia sia la gestione del magazzino e dei carichi di merce, il controllo delle scadenze, la sistemazione dei parafarmaci negli scaffali e l’archiviazione di ricette.

Attraverso questa esperienza, gli studenti riescono a comprendere meglio le dinamiche del mercato del lavoro. Sicuramente un nuovo modo di “fare scuola” che fornisce ai giovani l’indispensabile “equipaggiamento” culturale e professionale per affrontare il loro prossimo futuro di cittadini e di lavoratori. L’esperienza di questo anno conferma i risultati positivi degli anni scorsi. CSP è ormai un partner consolidato degli istituti superiori cittadini per la elaborazione e gestione dei percorsi scuola-lavoro, a cui hanno preso parte decine di studenti civitavecchiesi.

Civitavecchia Servizi Pubblici srl