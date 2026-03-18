Premio “Cavalli alati” a Tarquinia consegnati i riconoscimenti ad ex campioni e giornalisti • Terzo Binario News

Si è svolta il 16 marzo, nella sala consiliare del palazzo comunale di Tarquinia, la cerimonia di consegna del premio “Cavalli alati – Sulle ali dello sport”, giunto alla sua seconda edizione. L’iniziativa è stata organizzata dalla Pro Loco Tarquinia, in collaborazione con l’Associazione Italiana Allenatori di Calcio – Gruppo provinciale di Viterbo e con il patrocinio del Comune di Tarquinia.

Il premio è andato a Roberto Avantaggiato, presidente del Comitato regionale Lazio, per il lavoro di promozione dei valori dello sport; ad Angelo Peruzzi, ex portiere di Roma, Juventus, Inter e Lazio e campione del mondo 2006 con la Nazionale italiana, per la sua straordinaria carriera calcistica; Massimiliano Mascolo, giornalista Rai e profondo conoscitore dello sport nella Tuscia; al giornalista Francesco Repice, tra le voci più conosciute e apprezzate della trasmissione “Tutto il calcio minuto per minuto”, per aver raccontato in modo superbo pagine fondamentali della storia del calcio italiano; e Fabio Barzellotti, presidente dell’associazione Zucchero Filato APS, da sempre impegnato nella promozione del valore formativo ed educativo dell’attività sportiva.

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Francesco Sposetti e l’assessore Sandro Celli – che hanno sottolineato l’importanza del premio e la forte valenza sociale che il calcio e, più in generale, lo sport rivestono per i giovani, come strumenti di crescita, inclusione e formazione -, il presidente della Pro loco Tarquinia Primo Andreini e i soci dell’associazione. Tra il pubblico erano presenti rappresentanti di varie società sportive del territorio. La premiazione è stata condotta dal direttore del giornale “Calcio della Tuscia”, Alessio Fratini, che ha accompagnato i vari momenti della cerimonia, contribuendo a valorizzare i contenuti e i protagonisti dell’iniziativa.

Filo conduttore dei vari interventi è stata l’importanza che la pratica sportiva riveste nella società contemporanea, insieme alle principali tematiche che interessano il mondo del calcio. Dal livello dilettantistico a quello professionistico, il settore sta attraversando un complesso periodo di trasformazioni e difficoltà, nel quale emerge con sempre maggiore forza il ruolo del calcio femminile, protagonista di una significativa crescita. La giornata si è conclusa al teatro “Rossella Falk” con lo spettacolo “Ci vediamo alla radio” di Repice, un affascinante viaggio nella storia della radio in cui si sono intrecciate parole, immagini e registrazioni audio d’epoca. Il pubblico ha potuto rivivere eventi sportivi indimenticabili: dall’incontro di boxe tra Emile Griffith e Nino Benvenuti nel 1967 a quello tra George Foreman e Muhammad Ali nel 1974, fino all’attentato terroristico delle Olimpiadi di Monaco del 1972, raccontati attraverso le radiocronache di alcuni tra i più grandi giornalisti sportivi italiani.

Tra le tappe più emozionanti, la celebre partita tra Inghilterra e Germania del 1986 con protagonista Diego Armando Maradona, narrata dal radiocronista uruguaiano Victor Hugo Morales; la tragica finale della Coppa dei Campioni all’Heysel, con la morte di 38 tifosi della Juventus, raccontata da Bruno Pizzul; gli aneddoti sui maestri di “Tutto il calcio minuto per minuto” Sandro Ciotti e Bruno Gentili; la vittoria dell’Europeo dell’Italia del 2020, narrata in prima persona dallo stesso Repice.