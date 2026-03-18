Ordinanza di Cerveteri per tutelare il fratino a Torre Flavia • Terzo Binario News

𝐃𝐚𝐥 𝟏𝟖 𝐦𝐚𝐫𝐳𝐨 𝐚𝐥 𝟑𝟏 𝐥𝐮𝐠𝐥𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟔 sarà in vigore un’ordinanza per la tutela del Fratino (Charadrius alexandrinus) e delle altre specie di avifauna che nidificano lungo il litorale che comprende il Monumento Naturale Palude di Torre Flavia.
Si tratta di un periodo fondamentale per la deposizione delle uova e la crescita dei piccoli di questa specie protetta e a rischio di estinzione in Italia.
𝐋’𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐫𝐢𝐠𝐮𝐚𝐫𝐝𝐚 𝐢𝐥 𝐭𝐫𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐚𝐫𝐞𝐧𝐢𝐥𝐞 𝐞 𝐝𝐮𝐧𝐞 𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐫𝐞 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐨 𝐬𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 “𝐃𝐚 𝐄𝐳𝐢𝐨 𝐋𝐚 𝐓𝐨𝐫𝐫𝐞𝐭𝐭𝐚” 𝐢𝐧 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐬𝐮𝐝 𝐯𝐞𝐫𝐬𝐨 𝐋𝐚𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐥𝐢.
Divieti principali nell’area interessata:
* introdurre cani o altri animali domestici, anche al guinzaglio
* attraversare l’area con cavalli
* entrare nelle zone recintate di nidificazione
* svolgere attività che possano disturbare nidi o pulli
* transitare con biciclette o ciclomotori
* sorvolare l’area con parapendii sotto i 500 metri
* organizzare manifestazioni pubbliche
Restano inoltre sempre vietati il calpestio delle dune e il danneggiamento della vegetazione dell’area protetta.
𝐒𝐚𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢: 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐨𝐥𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚 𝐬𝐚𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐚𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐝𝐚 𝟐𝟓 𝐚 𝟓𝟎𝟎 𝐞𝐮𝐫𝐨.
Confidiamo nella collaborazione di tutti per proteggere un ecosistema unico e delicato