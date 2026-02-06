Crollo alla Rocca di Tolfa, il Comune: "Subito al lavoro coi tecnici per la sicurezza dei cittadini e la tutela del patrimonio storico" • Terzo Binario News

Nella notte tra il 4 e il 5 febbraio, a seguito delle intense e persistenti precipitazioni che hanno interessato il territorio, si è verificato il cedimento di una parte della balaustra del ballatoio della Rocca di Tolfa. L’evento ha coinvolto un luogo di altissimo valore storico e simbolico per la comunità e che in questi anni è diventato luogo di grande attrazione turistica, suscitando comprensibile preoccupazione.

La Sindaca, oltre ad aver avvertito le competenti autorita’, è intervenuta prontamente già nelle prime ore della mattina insieme ai tecnici dell’Amministrazione comunale per effettuare un sopralluogo, verificare l’entità dei danni e disporre l’immediata messa in sicurezza dell’area, al fine di garantire la tutela dell’incolumità pubblica.

In queste ore sono emerse valutazioni e ricostruzioni che, prima ancora delle necessarie verifiche tecniche, attribuiscono cause e responsabilità in modo affrettato. È pertanto doveroso ribadire alcuni elementi di fatto.

Innanzitutto va detto che gli interventi realizzati nel tempo sulla Rocca e sul percorso di visita sono stati progettati, autorizzati ed eseguiti nel rispetto delle normative vigenti, con il coinvolgimento di professionisti abilitati sotto l’egida della Soprintendenza e con controlli coerenti con la natura e la funzione del bene. La gestione e la manutenzione del sito sono state oggetto di costante attenzione da parte dell’Amministrazione.

Le condizioni meteorologiche eccezionali degli ultimi giorni hanno determinato situazioni di criticità diffuse sul territorio, mettendo sotto stress infrastrutture e beni storici. Nessuna correlazione strumentale può esserci tra quanto acacduto e quanto realizzato dalle amministrazioni comunali. Solo al termine delle verifiche tecniche in corso sarà possibile definire con precisione le cause del cedimento e l’entità complessiva degli interventi necessari.

L’Amministrazione comunale procederà nel breve termine alla rimozione delle parti cadute che hanno interdetto il percorso di accesso alla stessa Rocca e alla Chiesa per poi studiare, progettare e realizzare un intervento definitivo che permetta il completo ripristino della balaustra.

La sicurezza dei cittadini e la tutela del patrimonio storico restano priorità assolute e l’interesse generale di un bene così importante non va strumentalizzata soprattutto quando accadono eventi del genere ma va difeso e gestito con responsabilità, trasparenza e coerenza nell’interesse della comunità tolfetana e di tutto coloro che amano il nostro paese.