Tolfa, la Sindaca dopo il crollo: "Situazione monitorata, accesso alla Rocca interdetto, presto verifiche geologiche" • Terzo Binario News

A Tolfa da questa mattina non si parla d’altro e sui social rimbalzano foto e voci di cittadini allarmati per il crollo di una balaustra e di un’ampia parte del piano pavimentato davanti la chiesa. Sicuramente la causa ultima del danno sono state le copiose e costanti pioggi cadute in queste ultime settimane, anche se dall’opposizione, per la precisione dai consiglieri del Pd, si ipotizzano carenze di verifiche e controlli periodici.

Intanto, la sindaca Stefania Bentivoglio così fotografa l’attuale situazione: “Posso dire questo ad ora: la situazione è monitorata da questa mattina a seguito dell’intervento di vigili e ufficio tecnico. Ad essere franato è il lato sinistro della balconata, nella parte estrema verso la balaustra. L’accesso a la Rocca è interdetto in questo momento per la caduta dei massi che stanno lungo l’ultima parte del sentiero. Nei prossimi giorni seguiranno le verifiche geologiche del caso”.

Certamente i controlli sono imprescindibili e improrogabili, anche perchè devono rassicurare anche quanti vivono in abitazioni in prossimità di quella parte del paese.