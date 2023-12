Crescere Insieme: “Tragliatella merita dignità, decentramento amministrativo è prioritario” • Terzo Binario News

“Per troppi anni l’Amministrazione comunale, salvo rare e sporadiche eccezioni, si è dimenticata di Tragliatella, una località dalle mille potenzialità a cui non è stata data la possibilità di crescere. Ora, però, il vento sta cambiando: obiettivo centrale del nostro mandato è quello di ridare dignità a questo territorio”. Così in un comunicato Francesca De Pascali, consigliera comunale di Crescere Insieme, che poi sottolinea: “La maggioranza sta lavorando per dotare la località della postazione di un medico curante e per intervenire su tutte le problematiche già ampiamente segnalate. E’ necessario intervenire urgentemente sulla manutenzione delle aree verdi, ma anche delle strade e relativa segnaletica. Interventi a cui l’Assessorato dei Lavori pubblici ha già dato inizio”.

“A testimoniare il nostro impegno – aggiunge De Pascali – è l’inizio di una proficua collaborazione, iniziata lunedì, con la Prof.Elena Arcangeli, incaricata dal sindaco Mario Baccini per intervenire a Tragliata e Tragliatella.

“Attuare il decentramento in questa frazione di territorio significa finalmente portare il comune di Fiumicino verso il futuro e dare la possibilità a Tragliatella di crescere e svilupparsi, al pari delle altre località. Ecco perchè si tratta di un punto centrale della nostra azione politica. Siamo consapevoli che ci vorrà tempo, ma l’impegno è già stato messo in campo” conclude la consigliera di Crescere Insieme.