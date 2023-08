Credenziali Carta Solidale a Cerveteri verranno inviate a casa dei beneficiari tramite raccomandata • Terzo Binario News

L’Assessore ai Servizi Sociali ringrazia il personale per il lavoro svolto in questi giorni

In questi giorni tantissimi cittadini stanno iniziando ad usufruire del beneficio Inps della Carta Solidale, il bonus di 382,50 Euro con il quale cittadini in difficoltà economica potranno fare acquisti di beni di prima necessità.

L’Ufficio dei Servizi Sociali di Cerveteri è rimasto a disposizione dell’utenza per consegnare la lettera contenente le credenziali per il ritiro presso gli Uffici Postali.

Ad oggi, sono rimaste in giacenza presso il Servizio 657 lettere: per questo, l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Cerveteri ha deciso di inviare ai beneficiari la lettera tramite raccomandata.

Tutti gli utenti che sono risultati beneficiari dall’elenco fornito dall’Inps, riceveranno direttamente a casa la comunicazione del Servizio Sociale, in modo poi da potersi recare alla Posta per ritirare e attivare la carta, la cui prima spesa andrà fatta obbligatoriamente entro il 15 settembre 2023.

Si ricorda che il personale dell’Ufficio Servizi Sociali non è in possesso delle Carte Solidali e che ogni carta è nominale.

“Ringrazio il personale dell’Ufficio Servizi Sociali per il lavoro svolto in questi giorni – ha dichiarato Francesca Badini, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Cerveteri – tutti gli utenti che non si sono recati presso il servizio per ritirare le credenziali, le riceveranno in questi giorni direttamente a casa attraverso raccomandata”.