Covid a Ladispoli, Grando chiede maggiore presenza di forze dell'ordine - Terzo Binario News

Riunione convocata d’urgenza lunedì 22 marzo, resa nota venerdì 26 marzo

“Per giusta trasparenza, é dovuto rappresentare ai cittadini che, lo scorso lunedì 22 marzo, il sindaco ha convocato con urgenza una riunione, alla quale hanno partecipato, oltre allo stesso Alessandro Grando, il Vicesindaco, i Comandanti dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Comm.to della Polizia di Stato di Civitavecchia e della Polizia Locale, e lo scrivente, in qualità di Delegato per la Sicurezza Urbana del Comune di Ladispoli”. Così Alessandro Lombardi, Delegato per la sicurezza urbana del Comune di Ladispoli.

“In tale consesso, il Sindaco ha espresso con forza la necessità inderogabile di una maggiore presenza delle Forze dell’ordine sul territorio, fatto che – in realtà – costituisce il vero limite ad un esito apprezzabile di ogni possibile misura, anche anti-Covid. Per tale necessità, nella stessa giornata, ē stata formalizzata ai vari Comandi Provinciali la richiesta perentoria dell’invio di quote di quel personale, che dovrà presidiare territorio“.

“Oltre a questo, ad evitare assembramenti, è stata valutata l’adozione di altre misure, quali l’interdizione al pubblico delle zone di maggior transito e di ritrovo.

Di fatto, in questo senso, nell’ultima ordinanza sindacale è stato imposto il divieto di stazionamento sull’intero lungomare, oltre che sul relativo arenile”.

“È stato anche chiesto un eventuale inasprimento circa la comminazione delle sanzioni, laddove vi siamo particolari sacche di irresponsabilità. Ottenuta la piena disponibilità degli intervenuti, attendiamo i tempi tecnici, affinché effettivamente possa apprezzarsi una congrua presenza di uomini in divisa, così da assicurare la giusta copertura del nostro territorio e limitare al massimo il non rispetto delle previsioni e delle norme anti-covid”.