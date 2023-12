Corso di tecniche di sala, sala bar e barman a PortaFuturo di Civitavecchia • Terzo Binario News

EBTL – Ente Bilaterale Turismo del Lazio in collaborazione con DiSCo, Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza, nell’ambito del Progetto “PORTA FUTURO LAZIO” organizza il seguente corso che si svolgerà in presenza.

Foto Futurimprendoor

Dove:

Civitavecchia – Aula Formazione – Via Dalmazia 28

0766-26831

Quando:

giovedì 07/12/2023 dalle 14:00 alle 17:00

giovedì 14/12/2023 dalle 14:00 alle 17:00

martedì 19/12/2023 dalle 14:00 alle 17:00

Contenuti:

La professionalità nel servizio di sala/sala bar e barman;

Organizzazione della sala;

Terminologie e tecniche di settore;

La comunicazione con il cliente, il galateo a tavola e le tecniche di vendita;

Approccio alla clientela italiana e straniera: la qualità del servizio.

Il corso prevede una parte pratica che permetterà di approcciare alle seguenti competenze:

la preparazione di materie prime homemade;

la preparazione e personalizzazione del drink;

realizzazione pratica cocktails pre/after dinner e long drinks;

prodotti del territorio e sostenibilità.

https://portafuturolazio.it/stampa-e-media/attivita/scheda-attivita.aspx?UID=3f387057-afa0-4814-98f3-dad9d7ffba7c

ATTENZIONE:

Ai fini della certificazione della partecipazione è richiesta la frequenza obbligatoria ad almeno l’80% delle ore previste per l’intero percorso laboratoriale.