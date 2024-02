Si chiama “Ladispoli Movie”, è il corso di recitazione cinematografica pronto a prendere il via a Ladispoli presso l’Istituto Atlante in Via La Spezia n.85. A dirigerlo, è Adamo Dionisi, celebre attore di cinema.

Tra i suoi lavori di maggiore rilevanza, il ruolo del boss Manfredo Anacleti in Suburra, Dogman e il film diretto da Pietro Castellitto “

Per informazioni inviare una e-mail a amministrazione.natascia@gmail.com