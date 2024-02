Controlli serrati dei Carabinieri a Testaccio, San Saba e Aventino: identificate oltre 140 persone • Terzo Binario News

I Carabinieri della Compagnia di Roma Centro con il supporto dei Carabinieri del N.A.S. di Roma, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri Aventino, San Saba e Testaccio, finalizzato alla prevenzione e alla repressione della criminalità diffusa. L’azione, fortemente voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, rientra nell’ambito di un ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma per contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità.

Durante il servizio, i Carabinieri della Stazione di Roma Aventino hanno denunciato a piede libero una donna di 36 anni, trovata alla guida di un’utilitaria in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche. Un altro automobilista di 34 anni, è stato trovato alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico superiore a quello previsto, è stato sanzionato amministrativamente.

In via della Piramide Cestia, i Carabinieri del N.A.S. hanno contestato al responsabile di un’attività commerciale, delle violazioni amministrative che riguardano il mancato rispetto dei requisiti generali in materia tracciabilità dei prodotti e la mancata predisposizione di procedure di autocontrollo basate sui principi di H.A.C.C.P, sanzionandolo amministrativamente per un importo complessivo di 3500 euro.

Sequestrati anche oltre 10 kg di prodotti alimentari.

I Carabinieri hanno segnalato alla Prefettura un cittadino romeno, poiché trovato in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente per uso personale.

Nel complesso, durante l’attività, è stata sanzionata amministrativamente un’attività commerciale, identificate 140 persone e controllati 60 veicoli.