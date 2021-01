Coronavirus Fiumicino, i positivi sono 289 - Terzo Binario News

“Rimane più o meno invariata rispetto a ieri la situazione dei contagi da coronavirus nel nostro territorio, rimanendo al di sotto della soglia dei 300”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Secondo i dati forniti dalla Asl Rm 3 – spiega – oggi sono 289 i positivi, due più di ieri, di cui 168 donne e 121 uomini, l’età media è 44 anni e il rapporto tra popolazione e positivi è dello 0.35. I contagi tra Isola sacra e Fiumicino ammontano al 69% del totale”.

“È ancora presto per parlare di trend in discesa – conclude Montino – ma i dati fanno ben sperare. In ogni caso è importantissimo continuare a rispettare scrupolosamente tutte le indicazioni per la prevenzione dei contagi e rispettare le regole della zona arancione in cui attualmente si trova la Regione Lazio”.