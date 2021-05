Coronavirus Fiumicino, 263 gli attuali positivi: ecco dove - Terzo Binario News

“I dati forniti oggi dalla Asl Rm 3 ci dicono che i positivi totali nel Comune di Fiumicino sono attualmente 263. Dall’ultima comunicazione 18 sono i guariti e 16 i nuovi casi. Le donne con il covid sono 138, gli uomini 125, l’età media è di 40 anni e il rapporto con la popolazione è di 0.32. Con il 54% dei casi Isola sacra e Fiumicino detengono ancora la maggioranza dei casi, seguite da Passoscuro (9%) e Aranova (8%)”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Chiedo a tutte e tutti – aggiunge – di proseguire negli sforzi fatti sinora per prevenire la diffusione dei contagi. E’ importantissimo portare il numero dei casi a scendere fino ad azzerarsi, per consentire aperture in sicurezza e andare incontro all’estate con più serenità. Come annunciato, una grande novità dal punto di vista sanitario vedrà domani alle 12 la propria inaugurazione: la Casa della Salute di Palidoro, un presidio che da troppo tempo mancava nella parte nord del Comune e che finalente apre le sue porte alla cittadinanza”.

