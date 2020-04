Sono 3817 gli attuali casi positivi Covid19 nella Regione Lazio: 2348 sono in isolamento domiciliare, 1268 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 201 sono ricoverati in terapia intensiva.

Inoltre, sono 279 i pazienti deceduti e 749 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 4845 casi.