Coronavirus, 31 nuovi positivi in provincia di Roma e tre morti - Terzo Binario News

Sono 31 i nuovi positivi Covid19 in provincia di Roma mentre ieri ammontavano a 9. Questo il dato emerso martedì 5 maggio.

Nella Asl Roma 4 non risultano nuovi casi positivi da cinque giorni. Sono 132 le persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Due i decessi: una donna 82 anni e un uomo di 77 anni con patologie pregresse. Conclusa audit alla RSA Madonna del Rosario e alla RSA Bellosguardo. Tre postazioni di tampone drive in attivi sul territorio di Capena, di Bracciano e di Civitavecchia.

Per quanto riguarda la Asl Roma 5 sono 13 nuovi casi positivi. Continuano i controlli con le USCA-R nelle RSA e case di riposo del territorio. Cinque le postazioni per tampone drive in attivi sul territorio di Monterotondo, Tivoli, Guidonia, Subiaco e Colleferro.

In ultimo la Asl Roma 6: 18 nuovi casi positivi di cui sei riferibili al cluster della RSA San Raffaele di Montecompatri e cinque di Villa delle Querce. Deceduto un uomo di 91 anni e trentacinque persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Lunedì 11 maggio operativa RSA pubblica di Albano per 31 posti letto. Continua il monitoraggio delle RSA e case di riposo del territorio attenzionate. Due le postazioni di tamponi drive in sul territorio di Frascati e Pomezia. Si lavora per aprire una postazione nel comune di Anzio.