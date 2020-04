Sono 18 i ricoveri al Bambino Gesù: 11 bambini e 7 genitori. Questo quanto riferito martedì 21 aprile sulla pagina Facebook di Salute Lazio, il portale dell’assessorato regionale alla Sanità.

In giornata, secondo trasferimento precauzionale in terapia intensiva per monitoraggio stato infiammatorio di una bambina di 11 anni. Prevista la dimissione di 2 bambini guariti.