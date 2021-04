Corniglia: "A Montalto si approva un casting in zona arancione" - Terzo Binario News

“Ieri sulla pagina istituzionale del mio Comune leggevo che: “…Si cercano donne di Montalto di Castro e paesi limitrofi, dai 20 agli 80 anni, che sognano un autentico cambio look ma non possono permetterselo.

Vi aspettiamo giovedì 15 aprile presso il Complesso monumentale San Sisto in via Tirrenia dalle ore 10:30 alle ore 18:00.

Per prenotarsi al casting contattate l’ufficio cultura e turismo…o la redazione… (del programma televisivo)….”

Ma per l’assessore alla salute e per il sindaco é normale invitare persone a spostarsi da paesi limitrofi in zona arancione per venire a Montalto ?

Per loro partecipare ad un casting per cambiare look rientra tra le cause di necessità, urgenza, lavorative o di salute che autorizzano lo spostamento tra comuni diversi ?

Ma é lo stesso sindaco che chiuse le scuole a fine marzo, per precauzione Covid, anticipando le vacanze pasquali ?

E chi verrà a Montalto il 15 aprile per esempio da Canino, Tuscania o Tarquinia alle forze dell’ordine presenterà l’invito del Comune ?

Un’autocertificazione per motivi di cambio look da consegnare ai posti di blocco ?

É incredibile che l’amministrazione faccia queste cose adesso e dia un così cattivo esempio, le zone arancioni sono prorogate in tutto il territorio nazionale fino al 30 aprile e gli spostamenti sono limitati.

Siamo ancora in piena crisi pandemica con una difficile campagna vaccinale in corso e con problemi sociali ed economici enormi…. sarà il caso di ricordarselo ?”

Corniglia Francesco consigliere comunale M5stelle Montalto di Castro