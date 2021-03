Coprifuoco violato da writer 17enne - Terzo Binario News

Coprifuoco “amaro” per un 17enne romano, sorpreso la scorsa notte dai Carabinieri della Stazione di Roma Casalbertone mentre, con bombolette di vernice spray, stava disegnando su un furgone parcheggiato in strada.

Coprifuoco violato da un writer

Accortosi della presenza dei militari, ha tentato di scappare ma le forze dell’ordine lo hanno fermato e identificato.

Sanzionato 17enne

Il writer ha scampato la denuncia perché il proprietario del furgone, divertito, non ha inteso sporgere querela. Il giovane – poi affidato al padre – non ha potuto evitare la contravvenzione per aver violato l’attuale obbligo di permanenza in abitazione, dalle 22 alle 05.