Coppa Lazio, il Cerveteri Women ospita la Romulea B • Terzo Binario News

Fischio d’inizio sabato 8 giugno alle ore 20:30

Tornano in campo le ragazze del Cerveteri Women. Dopo l’importante pareggio contro il Real Monterotondo per 3 a 3, Mastropietro, Danesi e compagne sono pronte già alla prossima sfida: è quella di domani, sabato 8 giugno alle ore 20:30 al Campo Enrico Galli contro la compagine romana della Romulea B, gara valevole per la prima gara di ritorno del girone eliminatorio di Coppa Lazio.

Le etrusche, che nell’ultimo finesettimana hanno osservato un turno di riposo, sono reduci in ogni caso da una settimana densa di allenamenti agli ordini di Jacopo Lenzi e Matteo De Rosas, che purtroppo però, sabato non potranno fare affidamento su alcune calciatrici per problemi fisici: una su tutte, Adriana Calabria, ferma ai box per una distorsione alla caviglia.

“Giungiamo a questo appuntamento con grande entusiasmo ma anche con la consapevolezza che non sarà una passeggiata, contro una formazione come la Romulea B che senza dubbio scenderà in campo con la voglia di far bene – dichiarano le calciatrici del Cerveteri Women – vogliamo chiudere questa nostra prima stagione insieme disputando una bella gara, nella quale al di fuori del risultato finale vogliamo portare nel terreno di gioco tutti i miglioramenti che quotidianamente stiamo facendo in allenamento. Metteremo sicuramente da parte il fatto che abbiamo molte assenze e scenderemo in campo con la voglia di dare il tutto per tutto, fino all’ultimo pallone”

L’ingresso allo stadio Enrico Galli è libero e gratuito.