Auto distrutta dalle fiamme sotto l'ufficio Commercio del Municipio • Terzo Binario News

Un’auto distrutta dalle fiamme. Una Renault Modus andata completamente distrutta davanti agli uffici del Commercio del Municipio IX. Annerita la parte esterna dello stabile. Siamo a Fonte Ostiense, ex Laurentino 38. Il tutto è avvenuto intorno alle 21 di ieri, 6 giugno, su viale Ignazio Silone, all’altezza di via Luciano Folgore. I vigili del fuoco intervenuti hanno spento il rogo. Presenti anche gli agenti del commissariato Esposizione. Non ci sono stati feriti

Al momento, non risulterebbe esserci un collegamento tra l’episodio e l’attività svolta negli uffici della circoscrizione. Le cause dell’incendio, per il momento, restano da accertare. Il veicolo è stato posto sotto sequestro: saranno svolti ulteriori accertamenti per capire cosa sia accaduto e fare così luce sulla vicenda.

Intanto Titti Di Salvo, presidente del Municipio IX, in un post su Facebook scrive: “Al 2 ponte del Laurentino Fonte Ostiense e’ esplosa una macchina sotto le finestre degli uffici municipali del Commercio. Sono intervenute immediatamente le forze dell’ordine e i pompieri per domare l’incendio che ha annerito le mura esterne dell’edificio municipale e ha riempito rapidamente di fumo irrespirabile gli uffici che per questo domani rimarranno chiusi”.

Le indagini ci spiegheranno che cosa è successo e perché. E chi. Al momento non sappiamo molto. Ma sappiamo che quegli stessi uffici sono stati più volte oggetto di atti vandalici nel passato. E che le persone che ci lavorano, in tanti erano lì fuori stasera preoccupati , non meritano di vivere in uno stato continuo di tensione. Voglio ringraziare il sindaco Roberto Gualtieri e Il Capo di Gabinetto Stancanelli che si sono subito prodigati per aiutarci a gestire la situazione, tutte le forze dell’ordine e i tanti che ci hanno telefonato per darci solidarietà”.

c.b.