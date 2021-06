“Cookin’ Jazz”, musica e cibo s’incontrano nelle sere estive di Tarquinia - Terzo Binario News

“Cookin’Jazz”, il jazz e l’enogastronomia protagonisti delle sere d’estate tarquiniesi. Lo saranno grazie ai ristoranti Arcadia, Cavatappi, Namo Ristobottega, nell’ambito di WeTarquinia, progetto di promozione e valorizzazione della città etrusca e del suo territorio. Sei concerti all’aperto, tra giugno e agosto, all’insegna della buona musica e della buona cucina.

Si partirà il 20 giugno, dalle ore 21,30, sulla terrazza del Namo Ristobottega con il “Giovanni Benvenuti Trio”, che vedrà Dario Rossi alla batteria, Francesco Pierotti al contrabbasso e Giovanni Benvenuti al sax tenore. Senese, Benvenuti è tra i più apprezzati e attivi musicisti del panorama italiano del jazz. Ha pubblicato numerosi album: l’ultimo “Paolina and the Android” edito dalla WoW Records è uscito il 7 maggio ed è stato presentato dal vivo il 7 giugno al MetJazz di Prato. Docente alla prestigiosa accademia Siena Jazz, Benvenuti è anche direttore artistico del festival “Val D’Agri Jazz”.

“Musica dal vivo ed enogastronomia sono un connubio perfetto per le sere d’estate – affermano Daniela Coletta, Tiziana Favi e Tamara Luccioli, promotrici della manifestazione -. Per ogni concerto proporremo un menù a tema dedicato, con le eccellenze del territorio di Tarquinia. In piena sicurezza (posti limitati e prenotazione obbligatoria), vogliamo ripartire con slancio, mettendoci alle spalle l’emergenza covid, attraverso una proposta artistica di alto livello che si rivolge ai turisti e ai tarquiniesi”.

“Cookin’Jazz” proseguirà con le date del 4 e 29 luglio, nella piazzetta sotto torre Barucci di fronte al ristorante Cavatappi, il 22 luglio, nuovamente sulla terrazza del Namo Ristobottega, il 18 luglio e il 5 agosto al ristorante Arcadia, in piazza Giuseppe Mazzini. “Stiamo definendo la line up dei musicisti che suoneranno nelle varie date – concludono Daniela, Tiziana e Tamara -. Non appena sarà pronta la sveleremo sui nostri canali social, tra cui la pagina Facebook di WeTarquinia. Per il concerto inaugurale, la prenotazione va fatta chiamando lo 0766 731637”.