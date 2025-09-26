Cookie aspetta una nuova famiglia • Terzo Binario News

COOKIE volpinetto fulvo di taglia medio/piccola nato 12.6.2017, adatto alla vita d’appartamento.

Trovato a Milano il 30.7.2025 risulta avere una proprietaria irreperibile residente a Cinisello.

COOKIE E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

Venite a conoscerlo, previo appuntamento, presso il rifugio della

Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)



tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297



rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it

siamo in FB e X @LNDC_MI INSTAGRAM



aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00



Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto

Codice Fiscale: 97441440159

