Un adorabile micio cerca casa • Terzo Binario News

Questo gatto di circa 4 anni quest’estate vagava fra la coop di Calenzano e la stazione del Neto (prov. Firenze) cercando coccole e cibo. É stato preso e visitato. É sterilizzato fiv felv negativo ed era abituato ad una vita casalinga. Ha la zampetta anteriore un po’ storta a causa di una frattura risargita male ma sta bene.

Robin ha bisogno di una casa tutta x se e di essere considerato. A volte la paura di essere abbandonato gli fa alzare la zampetta. Ma purtroppo non possiamo sapere cosa ha passato.

C’è bisogno di un amore speciale che gli dia nuova fiducia e serenità. si trova a Sesto Fiorentino (FI)

Mara ore cena 338 5051280