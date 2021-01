Contromano in autostrada: la Stradale spara alle gomme per evitare la fuga - Terzo Binario News

Succede sulla A1 vicino Calenzano: armi nell’auto dell’uomo nel racconto di Isoradio

“Oggi mentre ero in onda su Rai Isoradio ho dato notizia di un veicolo contromano a nord di Calenzano (FI). Questo ha provocato code fino a 10 km durate per ore con notevoli disagi per gli utenti dell’A1. All’interno della fila si sono anche tamponati due camion creando ulteriori problemi.

Un uomo di 34 anni di Vicenza è stato arrestato dalla Polizia stradale per resistenza a pubblico ufficiale e possesso di oggetti atti a offendere, mentre percorreva contromano l’autostrada A1 all’altezza di Calenzano a bordo della sua auto. La folle corsa è durata una quarantina di chilometri. Il fatto è avvenuto intorno alle 13.

Quando gli agenti gli hanno intimato l’alt ha tentato di sfuggire al controllo facendo retromarcia. Una pattuglia della Polstrada lo ha bloccato dopo pochi metri speronando la sua auto. Gli agenti hanno esploso alcuni colpi di pistola verso le gomme della vettura per impedirne la fuga.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Nell’auto sono stati trovati un’ascia, un coltello, una falce e attrezzature varie da campeggio. La posizione dell’uomo, nato a Vicenza e con cittadinanza americana, è ora al vaglio della polizia che poi lo ha arrestato.

A bordo della macchina c’era anche un piccolo cane bianco, sceso insieme a lui e che ha abbaiato nelle fasi dell’arresto. Domani ci sarà il processo per direttissima. Nel video inviatomi da un ascoltatore, Gianluca, si vedono i particolari descritti”.

Il racconto di Alessandro De Gerardis