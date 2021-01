Malore mentre attraversa, furgone lo investe: 84enne di Ladispoli in coma - Terzo Binario News

Incidente in via Flavia, l’anziano elitrasportato dal Pit al Gemelli: rilievi della Polizia locale

Accusa un malore mentre attraversa la strada: si accascia e un furgone in transito non può far nulla per evitarlo.

Il fatto è successo in via Flavia. Gravi le condizioni di un uomo di 84 anni, che risulta in coma.

Stando a quanto ricostruito dagli uomini del comandante Sergio Blasi, il furgone ha appena sfiorato l’anziano che deve essersi accasciato già prima dell’impatto.

La corsa in ambulanza al Pit e poi si è reso necessario il trasporto al policlinico romano proprio per la gravità delle condizioni.

La Polizia Locale prosegue intanto nei rilievi.