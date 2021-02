Controlli anti assembramenti: chiusure temporanee di strade e piazze a San Lorenzo e Trastevere - Terzo Binario News

Verifiche da parte della Polizia Locale per osservanza misure anti-contagio. Sono in corso da parte della Polizia Locale i consueti controlli , in modalità rafforzata per il fine settimana, per verificare il rispetto delle disposizioni atte a tutelare la salute pubblica, con intensificazione vigilanza soprattutto in prossimità dell’orario di chiusura dei locali pubblici, per il rischio di formazione di assembramenti, con particolare attenzione ai principali luoghi di ritrovo della Capitale e alle aree maggiormente frequentate.

Tempestivi gli interventi delle pattuglie con provvedimenti di isolamento temporaneo di alcune vie e piazze , a partire dalle ore 18 di venerdì 19 febbraio, per consentire l’allontanamento di gruppi di persone e ripristino di condizioni di sicurezza.

Chiusure momentanee che hanno riguardato in particolare quartiere il San Lorenzo a largo degli Osci, piazza dell’Immacolata e in via degli Ausoni. Anche a Trastevre gli agenti, dislocati nelle varie strade della zona, sono intervenuti con analoghi isolamenti temporanei in piazza san Cosimato, piazza di San Calisto e piazza S. Maria in Trastevere.

I controlli sono tuttora in corso nei vari quartieri della Capitale.