Incendio in via di Donna Olimpia: fiamme in appartamento - Terzo Binario News

Alle ore 22,40 di venerdì 19 febbraio la Sala Operativa del Comando di Roma ha inviato 2 Squadre Vvf 7/A e 1/A con l’ausilio dell’autoscala, un autobotte, il carro autoprotettori ed il capo turno provinciale, per un incendio appartamento al secondo piano di una palazzina di cinque in via di Donna Olimpia 13.

Mentre i pompieri provvedevano allo spegnimento dell’incendio che aveva coinvolto diverse stanze dell’abitazione, venivano portati in salvo gli otto occupanti degli appartamenti del piano superiore.



Aggiornamenti dei vigili del fuoco:

L’appartamento è stato dichiarato totalmente inagibile, mentre all’appartamento soprastante è stata dichiarata inagibile una stanza.

Presso l’ospedale dal 118 è stata portata alla fine una sola persona (donna anziana ).