Controlli alle frutterie: denunciato un esercente e sequestrati oltre 100 chili di prodotti - Terzo Binario News

Durante alcuni controlli nel quadrante nord della Capitale, gli agenti del XV Gruppo della Polizia Locale hanno denunciato il titolare di una frutteria in zona Cassia, reo di non aver ottemperato ad una serie di prescrizioni in materia sanitaria disposte dalla ASL durante un precedente accertamento. Nei giorni passati le pattuglie erano dovute intervenire più volte nei confronti dell’esercizio, a carico del quale c’erano diversi esposti per rumori molesti in orario serale: al termine sono stati posti sotto sequestro oltre 100 chili di frutta, verdura e prodotti alimentari privi della certificazione sulla loro origine e tracciabilità.

Oltre 5.000 euro di sanzioni invece a carico di un commerciante di frutta e verdura in zona Casal Del Marmo, dove a seguito di un controllo da parte del reparto NAD ( Nucleo Ambiente e Decoro) della Polizia Locale sono state accertate diverse irregolarità amministrative e poste sotto sequestro migliaia di shopper illegali in quanto non conformi alle certificazioni di legge.