Paura a Primavalle. Nel pomeriggio di giovedì 1 aprile, in via Pietro Maffi, un uomo – questa la segnalazione – ha lanciato una pietra contro un autobus Atac in transito (linea 49), incrinando il parabrezza.

Il sasso, dopo il rimbalzo sul bus, è finito contro un’auto in transito. Non ci sono stati feriti. Sul posto i carabinieri della stazione Roma Montespaccato.

È in corso l’acquisizione delle immagini interne del mezzo.

c.b.