Controlli al mercato Esquilino: carne non tracciata, multe da 20mila euro dei Carabinieri • Terzo Binario News

I Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante, con il supporto dei Carabinieri del N.A.S., del N.I.L. e del Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di Roma, hanno effettuato una serie di controlli all’interno del “Mercato Esquilino”, mirati a contrastare la microcriminalità e il degrado, nonché a garantire la sicurezza alimentare a tutela dei consumatori.

Il bilancio dell’operazione ha visto il controllo di 6 attività commerciali, 4 delle quali sanzionate per un totale di 20.000 euro, e la distruzione di 50 kg di carne per assenza di tracciabilità.

Denunciato il titolare di una macelleria, avendo rilevato l’omissione degli obblighi del datore di lavoro nei confronti del lavoratore dipendente, in particolare l’omessa visita medica e la mancata formazione del lavoratore.

Il gestore di una pescheria è stato sanzionato per carenze igienico sanitarie, assenza del manuale HACCP e l’omessa tracciabilità dei prodotti in vendita; i titolari di due alimentari, invece, sono stati sanzionati per l’assenza di indicazioni obbligatorie di legge in materia del settore ortofrutticolo.

Nel corso delle attività, i Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno anche denunciato due cittadine romene, di 21 e 25 anni, sorprese dall’addetto alla vigilanza, mentre asportavano merce dai banchi.

All’esterno del mercato, nei pressi dell’ingresso principale, un 16enne romano è stato visto mentre tentava di eludere un controllo, cercando di nascondere uno scooter tra due auto in sosta. I Carabinieri lo hanno fermato e, ad esito di una verifica, hanno accertato che il veicolo presentava il numero di telaio cancellato e la targa alterata, riportando caratteri alfanumerici parziali. Il minorenne è stato denunciato con l’accusa di riciclaggio e riaffidato alla madre. Lo scooter è stato sequestrato.