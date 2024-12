Baby spacciatori fermati a San Lorenzo da Roma Capitale • Terzo Binario News

Erano le 22.30 di sabato, quando pattuglie dell’Unitè Spe ( Sicurezza Pubblica Emergenziale) della Polizia Locale di Roma Capitale, nell’ambito dei servizi a contrasto dei fenomeni legati alla malamovida hanno fermato, nella zona di San Lorenzo, tre ragazzi italiani, tutti minorenni, in possesso di sostanze stupefacenti.

Uno di loro aveva al seguito anche un bilancino e un grinder. A carico di quest’ultimo è partita una denuncia per detenzione di droga ai fini dello spaccio, mentre per gli altri due si è proceduto con una segnalazione al Prefetto per detenzione di stupefacenti ad uso personale.

Sono stati un migliaio gli illeciti rilevati nel fine settimana nei luoghi maggiormente frequentati della movida e sulle strade capitoline, con circa 800 sanzioni elevate per mancato rispetto delle norme sulla sicurezza stradale. Tra le contestazioni il superamento dei limiti di velocità, soste irregolari e guida in stato di ebbrezza.

Ulteriori verbali sono scaturiti per diverse irregolarità amministrative riscontrate durante i controlli presso locali pubblici e attività commerciali, in particolare per occupazioni di suolo pubblico abusive, carenze igienico sanitarie, irregolare trattazione dei rifiuti e minimarket trovati aperti oltre l’orario consentito.